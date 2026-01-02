Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 2/1/2026 - XSTV 2/1

XSTV 2/1. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 2/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 2/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 2/1/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 2/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 2/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.