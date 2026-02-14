Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 14/2/2026 - XSHCM 14/2

XSHCM 14/2. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 14/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 14/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 14/2/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 14/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Long An, Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

