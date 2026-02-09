Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 9/2/2026 - XSHCM 9/2

XSHCM 9/2. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 9/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 9/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 9/2 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 9/2/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 9/2/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 7/2/2026

XSHCM 7/2, kết quả xổ số TP.HCM ngày 7/2/2026.

- XSHCM 2/2/2026

XSHCM 2/2, kết quả xổ số TP.HCM ngày 2/2/2026.

- XSHCM 31/1/2026

XSHCM 31/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 31/1/2026.

- XSHCM 26/1/2026

XSHCM 26/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 26/1/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do 3 đài là Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 9/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.