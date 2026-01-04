Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 4/1/2026 - XSTG 4/1

XSTG 4/1. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 4/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 4/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 4/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 4/1/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 4/1/2026

Xem thêm KQXS Tiền Giang các ngày quay gần đây nhất

- XSTG 28/12, kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28/12/2025

XSTG 28/12, kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/12/2025.

- XSTG 21/12/2025

XSTG 21/12, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/12/2025.

- XSTG 14/12/2025

XSTG 14/12, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/12/2025.

- XSTG 7/12/2025

XSTG 7/12, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 7/12/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày tính từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu xảy ra khiếu nại, tranh chấp thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương quay thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 4/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.