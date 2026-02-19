Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 19/2/2026 - XSTN 19/2

XSTN 19/2. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 19/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 19/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 19/2/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 19/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

