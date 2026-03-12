Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 12/3/2026 - XSTN 12/3

XSTN 12/3. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 12/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 12/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 12/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 12/3/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 12/3/2026

Xem thêm KQXS Tây Ninh các kỳ quay thưởng trước

- XSTN 5/3, kết quả xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 5/3/2026

XSTN 5/3, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 5/3/2026.

- XSTN 26/2/2026

XSTN 26/2, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 26/2/2026.

- XSTN 19/2/2026

XSTN 19/2, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 19/2/2026.

- XSTN 12/2/2026

XSTN 12/2, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 12/2/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để thay mặt lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Long An, Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 12/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.