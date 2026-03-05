Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 5/3/2026 - XSTN 5/3

XSTN 5/3. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 5/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 5/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 5/3/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 5/3/2026

Xem lại kết quả XSTN các ngày quay thưởng trước

- XSTN 26/2, kết quả xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 26/2/2026

XSTN 26/2, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 26/2/2026.

- XSTN 19/2/2026

XSTN 19/2, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 19/2/2026.

- XSTN 12/2/2026

XSTN 12/2, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 12/2/2026.

- XSTN 5/2/2026

XSTN 5/2, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 5/2/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai bao gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba sẽ do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư sẽ do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 5/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.