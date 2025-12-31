Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 31/12/2025 - XSST 31/12

XSST 31/12. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 31/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 31/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 31/12/2025 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 31/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị tiền thưởng cho mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Bình Phước.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 31/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.