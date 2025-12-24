Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/12/2025 - XSST 24/12

XSST 24/12. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 24/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/12/2025 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 24/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.