Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 3/12/2025 - XSST 3/12

XSST 3/12. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 3/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 3/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSST 3/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 3/12/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 3/12/2025
Cơ cấu giải thưởng XSST
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.
- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- Xổ số miền Nam thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.
- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.
- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.
- Xổ số miền Nam thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.
- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.
- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.
- Xổ số miền Nam Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.
Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 3/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
