Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 23/10/2025 - XSQT 23/10

XSQT 23/10. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 23/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 23/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 23/10/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 23/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị bao gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé trúng cả 6 số với kết quả công bố.

- 10 giải nhất: mỗi giải trúng 30 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 10 giải nhì: mỗi giải trúng 15 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 20 giải ba: mỗi giải trúng 10 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 70 giải tư: mỗi giải trúng 3 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 100 giải năm: mỗi giải trúng 1 triệu đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố.

- 300 giải sáu: mỗi giải trúng 400 nghìn đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố.

- 1.000 giải bảy: mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng, dành cho vé trúng 3 số với kết quả công bố.

- 10.000 giải tám: mỗi giải 100 nghìn đồng, dành cho vé trúng 2 số với kết quả công bố.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT có đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Thứ 6: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 23/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.