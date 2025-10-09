Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/10/2025 - XSQT 9/10

XSQT 9/10. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 9/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSQT 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/10/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 9/10/2025
Cơ cấu giải thưởng XSQT
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải như sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 chữ số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải
- Giải ba (trúng 5 chữ số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 chữ số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
- Giải năm (trúng 4 chữ số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải
- Giải sáu (trúng 4 chữ số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải nhận được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMT
- Thứ Hai: XSMT do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMT sẽ mở thưởng tại đài đài Đắk Lắk và Quảng Nam.
- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.
- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định và Quảng Trị.
- Thứ Sáu: XSMT sẽ mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.
- Thứ Bảy: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
- Chủ nhật: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.
