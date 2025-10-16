Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 16/10/2025 - XSQT 16/10

XSQT 16/10. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 16/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 16/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 16/10/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 16/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng, cho vé trúng 6 số với kết quả công bố

- 10 giải nhất: mỗi giải trúng được 30 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 10 giải nhì: mỗi giải trúng được 15 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 20 giải ba: mỗi giải trúng được 10 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 70 giải tư: mỗi giải trúng được 3 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 100 giải năm: mỗi giải trúng được 1 triệu đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 300 giải sáu: mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 1.000 giải bảy: mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng, cho vé trúng 3 số với kết quả công bố

- 10.000 giải tám: mỗi giải 100 nghìn đồng, cho vé trúng 2 số với kết quả công bố

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng, cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung có đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ 4: XSMT do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 16/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.