Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 1/1/2026 - XSQT 1/1

XSQT 1/1. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 1/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 1/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 1/1/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 1/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 1/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.