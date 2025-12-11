Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/12/2025 - XSQT 11/12

XSQT 11/12. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 11/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/12/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 11/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ 3 mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- XSMT thứ 4 được mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ 6 mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.