Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 29/11/2025 - XSQNG 29/11

XSQNG 29/11. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 29/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 29/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 29/11/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 29/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt ngoại trừ hàng trăm nghìn, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên và Huế thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai và Ninh Thuận thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 29/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.