Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/12/2025 - XSQB 25/12

XSQB 25/12. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 25/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/12/2025 - Xổ số Quảng Bình ngày 25/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.