Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 13/11/2025 - XSQB 13/11

XSQB 13/11. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 13/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 13/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 13/11/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 13/11/2025

Xem lại KQXS Quảng Bình các kỳ quay thưởng trước

- XSQB 6/11, kết quả xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 6/11/2025

XSQB 6/11, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 6/11/2025.

- XSQB 30/10/2025

XSQB 30/10, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 30/10/2025.

- XSQB 23/10/2025

XSQB 23/10, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 23/10/2025.

- XSQB 16/10/2025

XSQB 16/10, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 16/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không tẩy xóa, không sửa chữa, không rách rời, không chắp vá.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT có đài Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ Bảy: XSMT có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 13/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.