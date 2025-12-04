Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/12/2025 - XSQB 4/12

XSQB 4/12. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 4/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/12/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 4/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 4/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.