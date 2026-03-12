Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 12/3/2026 - XSQB 12/3

XSQB 12/3. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 12/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 12/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 12/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 12/3/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 12/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với dãy số giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Dành cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với dãy số giải Đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Huế và Phú Yên sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 12/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.