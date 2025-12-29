Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/12/2025 - XSPY 29/12

XSPY 29/12. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 29/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 29/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/12/2025 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 29/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế quay thưởng.

- Thứ 3: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk quay thưởng.

- Thứ 4: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa quay thưởng.

- Thứ 5: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay thưởng.

- Thứ 6: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- Thứ 7: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.