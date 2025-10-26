Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 27/10/2025 - XSPY 27/10

XSPY 27/10. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 27/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 27/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 27/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 27/10/2025 - XS Phú Yên thứ Hai ngày 27/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu hiệu tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị để nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

