Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/10/2025 - XSPY 13/10

XSPY 13/10. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 13/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 13/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/10/2025 - XS Phú Yên thứ Hai ngày 13/10/2025

Xem lại KQXSPY các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSPY 6/10, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 6/10/2025

XSPY 6/10, kết quả xổ số Phú Yên ngày 6/10/2025.

- XSPY 29/9/2025

XSPY 29/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 29/9/2025.

- XSPY 22/9/2025

XSPY 22/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 22/9/2025.

- XSPY 15/9/2025

XSPY 15/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 15/9/2025.

Quy định cần biết

- Nếu may mắn trúng thưởng, người chơi phải giữ tờ vé số trúng còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, tính từ ngày có kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 13/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.