Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 2/1/2026 - XSNT 2/1

XSNT 2/1. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 2/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 2/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 2/1/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 2/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 2/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.