Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 25/10/2025 - XSLA 25/10

XSLA 25/10. Kết quả xổ số Long An hôm nay 25/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 25/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 25/10/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 25/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trúng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trúng 5 số kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: trúng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: trúng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- XSMN thứ 3 có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 25/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.