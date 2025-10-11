Kết quả xổ số Long An hôm nay 11/10/2025 - XSLA 11/10

XSLA 11/10. Kết quả xổ số Long An hôm nay 11/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 11/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 11/10/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 11/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ 6 có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 11/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.