Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/10/2025 - XSKT 19/10

XSKT 19/10. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 19/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/10/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 19/10/2025

Xem lại KQXS Kon Tum các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSKT 12/10, kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12/10/2025

XSKT 12/10, kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/10/2025.

- XSKT 5/10/2025

XSKT 5/10, kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/10/2025.

- XSKT 28/9/2025

XSKT 28/9, kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/9/2025.

- XSKT 21/9/2025

XSKT 21/9, kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng, cho vé trùng 6 với kết quả công bố

- 10 giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, cho vé trùng 5 số với kết quả công bố

- 10 giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, cho vé trùng 5 số với kết quả công bố

- 20 giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, cho vé trùng 5 số với kết quả công bố

- 70 giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, cho vé trùng 5 số với kết quả công bố

- 100 giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, cho vé trùng 4 số với kết quả công bố

- 300 giải sáu: mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng, cho vé trùng 4 số với kết quả công bố

- 1.000 giải bảy: mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng, cho vé trùng 3 số với kết quả công bố

- 10.000 giải tám: mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng, cho vé trùng 2 số với kết quả công bố

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT được mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT được mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: XSMT do đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.