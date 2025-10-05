Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 5/10/2025 - XSKT 5/10

XSKT 5/10. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 5/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 5/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 5/10/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 5/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 chữ số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 chữ số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 chữ số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 chữ số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 chữ số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

