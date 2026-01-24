Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 25/1/2026 - XSKG 25/1

XSKG 25/1. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 25/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 25/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 25/1/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 25/1/2026

Xem thêm KQXSKG các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSKG 18/1, kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 18/1/2026

XSKG 18/1, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 18/1/2026.

- XSKG 11/1/2026

XSKG 11/1, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 11/1/2026.

- XSKG 4/1/2026

XSKG 4/1, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 4/1/2026.

- XSKG 28/12/2025

XSKG 28/12, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 28/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 25/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.