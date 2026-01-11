Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 11/1/2026 - XSKG 11/1

XSKG 11/1. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 11/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 11/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 11/1/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 11/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 11/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.