Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 4/2/2026 - XSKH 4/2

XSKH 4/2. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 4/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 4/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 4/2/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 4/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 4/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.