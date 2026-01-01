Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/1/2026 - XSKH 21/1

XSKH 21/1. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 21/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/1/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 21/1/2026

Xem thêm KQXSKH các ngày quay số mở thưởng gần nhất

- XSKH 18/1, kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 18/1/2026

XSKH 18/1, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 18/1/2026.

- XSKH 14/1/2026

XSKH 14/1, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 14/1/2026.

- XSKH 11/1/2026

XSKH 11/1, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 11/1/2026.

- XSKH 7/1/2026

XSKH 7/1, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 7/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.