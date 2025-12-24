Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/12/2025 - XSKH 24/12

XSKH 24/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 24/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSKH 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/12/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 24/12/2025
Cơ cấu giải thưởng XSKH
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Thứ Hai: Có đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay thưởng.
- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.
- Thứ Năm: Đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.
- Thứ Sáu: XSMT do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.
- Thứ Bảy: Đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.
- Chủ nhật: Đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.
