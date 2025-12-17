Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/12/2025 - XSKH 17/12

XSKH 17/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 17/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/12/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 17/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên vẹn, không bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, tính từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Kon Tum, Khánh Hòa mở thưởng.

