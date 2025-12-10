Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/12/2025 - XSKH 10/12

XSKH 10/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 10/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/12/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 10/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.