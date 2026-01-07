Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/1/2026 - XSKH 7/1

XSKH 7/1. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 7/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/1/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 7/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế mở thưởng.

