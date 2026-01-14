Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/1/2026 - XSKH 14/1

XSKH 14/1. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 14/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 14/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/1/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 14/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.