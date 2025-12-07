Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/12/2025 - XSKH 7/12

XSKH 7/12. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 7/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/12/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 7/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên và Huế sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.