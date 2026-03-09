Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 9/3/2026 - XSTTH 9/3

XSTTH 9/3. Kết quả xổ số Huế hôm nay 9/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 9/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 9/3/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 9/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé có 5 số cuối trùng khớp với dãy số trúng giải đặc biệt (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Dành cho những vé trùng khớp số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với dãy số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Gồm đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 9/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.