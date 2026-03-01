Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 1/3/2026 - XSTTH 1/3

XSTTH 1/3. Kết quả xổ số Huế hôm nay 1/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 1/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTTH 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 1/3/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 1/3/2026
Cơ cấu giải thưởng XSTTH
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:
- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải Khuyến khích: Vé trúng giải này khi chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm đài Phú Yên và Huế sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum sẽ mở thưởng.
