Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 22/2/2026 - XSTTH 22/2

XSTTH 22/2. Kết quả xổ số Huế hôm nay 22/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 22/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 22/2/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 22/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Huế các ngày mở thưởng gần nhất

- XSTTH 16/2, kết quả xổ số Huế thứ Hai ngày 16/2/2026

XSTTH 16/2, kết quả xổ số Huế ngày 16/2/2026.

- XSTTH 15/2/2026

XSTTH 15/2, kết quả xổ số Huế ngày 15/2/2026.

- XSTTH 9/2/2026

XSTTH 9/2, kết quả xổ số Huế ngày 9/2/2026.

- XSTTH 8/2/2026

XSTTH 8/2, kết quả xổ số Huế ngày 8/2/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm 2 đài là Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm 2 đài là Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm 2 đài là Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm 2 đài là Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm 3 đài là Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 22/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.