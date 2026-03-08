Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 8/3/2026 - XSTTH 8/3

XSTTH 8/3. Kết quả xổ số Huế hôm nay 8/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 8/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 8/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 8/3/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 8/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối so với giải Đặc biệt (chỉ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé số hàng trăm nghìn và chỉ khác 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải Đặc biệt, mỗi giải trúng sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Gồm đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 8/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.