Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 21/12/2025 - XSTTH 21/12

XSTTH 21/12. Kết quả xổ số Huế hôm nay 21/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 21/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 21/12/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 21/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 21/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.