Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 15/12/2025 - XSTTH 15/12

XSTTH 15/12. Kết quả xổ số Huế hôm nay 15/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 15/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 15/12/2025 - Xổ số Huế thứ 2 ngày 15/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 15/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.