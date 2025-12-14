Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 - XSTTH 14/12

XSTTH 14/12. Kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 14/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTTH 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 14/12/2025
Xem thêm kết quả xổ số Huế các ngày mở thưởng gần đây nhất
- XSTTH 8/12, kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 8/12/2025
- XSTTH 7/12/2025
- XSTTH 1/12/2025
- XSTTH 30/11/2025
Cơ cấu giải thưởng XSTTH
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.
- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.
- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.
- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- XSMT thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.
- XSMT thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- XSMT thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- XSMT thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.
- XSMT thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.
- XSMT thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
- XSMT Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.
Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
Bình luận