Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 1/12/2025 - XSTTH 1/12

XSTTH 1/12. Kết quả xổ số Huế hôm nay 1/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 1/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 1/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 1/12/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 1/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ Năm: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Thứ Sáu: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ Bảy: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

