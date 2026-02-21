Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 21/2/2026 - XSHG 21/2

XSHG 21/2. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 21/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 21/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 21/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 21/2/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 21/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 21/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.