Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 18/10/2025 - XSHG 18/10

XSHG 18/10. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 18/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 18/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 18/10/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 18/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang có các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 3 triệu đồng

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trùng 5 số cuối so với kết quả giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- Xổ số miền Nam thứ Ba có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 18/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.