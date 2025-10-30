Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 31/10/2025 - XSGL 31/10

XSGL 31/10. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 31/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 31/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 31/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 31/10/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 31/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế, Phú Yên sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ quay thưởng.

