Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 28/11/2025 - XSGL 28/11

XSGL 28/11. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 28/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 28/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 28/11/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 28/11/2025

Xem lại kết quả xổ số Gia Lai các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSGL 21/11, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 21/11/2025

XSGL 21/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 21/11/2025.

- XSGL 14/11/2025

XSGL 14/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 14/11/2025.

- XSGL 7/11/2025

XSGL 7/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 7/11/2025.

- XSGL 31/10/2025

XSGL 31/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 31/10/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung tổ chức quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 28/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.